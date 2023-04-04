Львова (Симонович) Мириам (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛьвова (Симонович) Мириам (Мария)

Львова (Симонович) Мириам (Мария)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Симонович Яков

Мать: Симонович Аделаида

Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Львов Андре Мишель

Отец ребёнка: Львов Соломон

Ainay-le-Château, Allier, Auvergne, France
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Стефан

Отец ребёнка: Львов Соломон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Соломон

Работа или профессия
Неизвестно
painter and sculptor
Смерть
1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close