Львова (Симонович) Мириам (Мария)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Симонович Яков
Мать: Симонович Аделаида
Рождение ребёнка
08.05.1902
Сын: Львов Андре Мишель
Отец ребёнка: Львов Соломон
Ainay-le-Château, Allier, Auvergne, France
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Львов Стефан
Отец ребёнка: Львов Соломон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Львов Соломон
Работа или профессия
Неизвестно
painter and sculptor
Смерть
1955