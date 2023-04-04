Дервиз (Симонович) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дервиз (Симонович) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Симонович Яков

Мать: Симонович Аделаида

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Фаворская Мария

Отец ребёнка: Дервиз Владимир

Рождение ребёнка
15.01.1889

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Дервиз Владимир

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дервиз Дмитрий

Отец ребёнка: Дервиз Владимир

Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Фон Дервиз-Дервиз Андрей

Отец ребёнка: Дервиз Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дервиз Владимир

Смерть
1907
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