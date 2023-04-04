Дервиз (Симонович) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Симонович Яков
Мать: Симонович Аделаида
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Фаворская Мария
Отец ребёнка: Дервиз Владимир
Рождение ребёнка
15.01.1889
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Дервиз Владимир
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дервиз Дмитрий
Отец ребёнка: Дервиз Владимир
Рождение ребёнка
03.12.1901
Отец ребёнка: Дервиз Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дервиз Владимир
Смерть
1907