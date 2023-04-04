Фаворская (Дервиз) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Дервиз Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаворский Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фаворский Никита
Отец ребёнка: Фаворский Владимир
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фаворский Иван
Отец ребёнка: Фаворский Владимир
Рождение ребёнка
10.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаворский Владимир
Смерть
01.04.1959