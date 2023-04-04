Фаворская (Дервиз) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаворская (Дервиз) Мария

Фаворская (Дервиз) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.04.1959

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1886 г.р.

Дети

1914 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Дервиз Владимир

Мать: Дервиз (Симонович) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаворский Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
художница
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фаворский Никита

Отец ребёнка: Фаворский Владимир

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фаворский Иван

Отец ребёнка: Фаворский Владимир

Рождение ребёнка
10.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаворский Владимир

Смерть
01.04.1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.