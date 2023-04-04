Фаворский Владимир
Место рождения
Дата рождения15.03.1886
Дата смерти29.12.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаворская (Дервиз) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
российский и советский график, мастер портрета, ксилографии и книжной графики, искусствовед, сценограф, живописец-монументалист, педагог и теоретик изобразительного искусства, профессор.
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фаворский Никита
Мать ребёнка: Фаворская (Дервиз) Мария
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фаворский Иван
Мать ребёнка: Фаворская (Дервиз) Мария
Рождение ребёнка
10.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаворская (Дервиз) Мария
Смерть
29.12.1964
Похороны
Неизвестно