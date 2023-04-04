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Фаворский Владимир

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1886

Дата смерти

29.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886

Отец: Фаворский Андрей

Мать: Фаворская (Шервуд) Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаворская (Дервиз) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
российский и советский график, мастер портрета, ксилографии и книжной графики, искусствовед, сценограф, живописец-монументалист, педагог и теоретик изобразительного искусства, профессор.
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фаворский Никита

Мать ребёнка: Фаворская (Дервиз) Мария

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фаворский Иван

Мать ребёнка: Фаворская (Дервиз) Мария

Рождение ребёнка
10.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаворская (Дервиз) Мария

Смерть
29.12.1964
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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