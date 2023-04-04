Фаворская (Шервуд) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шервуд Владимир Осипович
Мать: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
15.03.1886
Сын: Фаворский Владимир
Отец ребёнка: Фаворский Андрей
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаворский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаворский Андрей
Смерть
Неизвестно