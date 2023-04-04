Фаворская (Шервуд) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаворская (Шервуд) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1834 г.р.

Муж

1843 г.р.

Дети

1886 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шервуд Владимир Осипович

Мать: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Фаворский Владимир

Отец ребёнка: Фаворский Андрей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаворский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаворский Андрей

Смерть
Неизвестно
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