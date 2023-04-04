Шервуд Леонид 28.04.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шервуд Леонид

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 28.04.1871, Москва, город федерального значения Москва

умер 28.08.1954, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Шервуд Владимир Осипович18.08.1832 г.р.
Мать
Шервуд (Шумахер) Лидия Амалия18.08.1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1871

Отец: Шервуд Владимир Осипович

Мать: Шервуд (Шумахер) Лидия Амалия

Москва, город федерального значения Москва

Работа или профессия
Неизвестно

Sculptor

Смерть
28.08.1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Похороны
Неизвестно
Literatorskie Mostki, Russia

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