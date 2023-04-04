Шервуд Леонид
мужской, родился 28.04.1871, Москва, город федерального значения Москва
умер 28.08.1954, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецШервуд Владимир Осипович18.08.1832 г.р.
МатьШервуд (Шумахер) Лидия Амалия18.08.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1871
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.08.1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Literatorskie Mostki, Russia