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Шервуд Владимир Осипович

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Место рождения

Tambov Oblast, Russia

Дата рождения

18.08.1832

Дата смерти

09.07.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1832

Отец: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Мать: Шервуд Елизавета Николаевна

Tambov Oblast, Russia
Бракосочетание
01.06.1856

Жена: Шервуд Лидия Амалия

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Лидия Даниловна Шервуд (Шумахер)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шервуд Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Бромлей Вера Владимировна

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
05.05.1867

Сын: Шервуд Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шервуд Борис Владимирович

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шервуд Александр

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
28.04.1871

Сын: Шервуд Леонид

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кифер Екатерина

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаворская Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганешина Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адольф Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия

Смерть
09.07.1897
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Donskoe Cemetery, Russia
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