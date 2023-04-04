Шервуд Владимир Осипович
Место рожденияTambov Oblast, Russia
Дата рождения18.08.1832
Дата смерти09.07.1897
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1832
Tambov Oblast, Russia
Бракосочетание
01.06.1856
Жена: Шервуд Лидия Амалия
Супруг(-а): Лидия Даниловна Шервуд (Шумахер)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шервуд Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Бромлей Вера Владимировна
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
05.05.1867
Сын: Шервуд Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шервуд Борис Владимирович
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шервуд Александр
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
28.04.1871
Сын: Шервуд Леонид
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кифер Екатерина
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаворская Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганешина Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адольф Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Шервуд Лидия Амалия
Смерть
09.07.1897
Похороны
Неизвестно
Donskoe Cemetery, Russia