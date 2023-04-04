Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелевский Николай Степанович

Мать: (Иванова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
16.01.1825

Муж: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Супруг(-а): Елизавета Николаевна Шервуд (Кошелевская)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шервуд Николай Осипович

Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Шервуд) Софья Осиповна

Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1832

Сын: Шервуд Владимир Осипович

Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Завадовская (Шервуд) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Смерть
1839

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