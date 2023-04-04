Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1825
Супруг(-а): Елизавета Николаевна Шервуд (Кошелевская)
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Шервуд) Софья Осиповна
Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1832
Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Завадовская (Шервуд) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Смерть
1839