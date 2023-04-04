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Шервуд Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Мать: Шервуд Елизавета Николаевна

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