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Шервуд Николай Осипович
Шервуд Николай Осипович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1826
Пол
Мужской
Отец
Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
1800 г.р.
Мать
Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец:
Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Мать:
Шервуд Елизавета Николаевна
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