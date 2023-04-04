Кошелевский Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелевский Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

?.12.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кошелевская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: (Иванова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: (Иванова) Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
?.12.1829
Москва, город федерального значения Москва

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