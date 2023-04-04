Кошелевский Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти?.12.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кошелевская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: (Иванова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: (Иванова) Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
?.12.1829
Москва, город федерального значения Москва