Завадовская (Шервуд) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти23.07.1888
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завадовский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Завадовская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тиль (Завадовская) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович
Смерть
23.07.1888
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно