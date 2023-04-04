Завадовская (Шервуд) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадовская (Шервуд) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

23.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Мать: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завадовский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Завадовская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадовский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тиль (Завадовская) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Завадовский Михаил Михайлович

Смерть
23.07.1888
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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