Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завадовский Михаил Михайлович

Мать: Завадовская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Бромлей Владимир (Георгиевич)

Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Глушицкая Софья Егоровна

Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Бромлей Александр Егорович

Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

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