Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1885
Сын: Бромлей Владимир (Георгиевич)
Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Глушицкая Софья Егоровна
Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Бромлей Александр Егорович
Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно