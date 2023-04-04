Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1859

Дата смерти

15.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1859

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Ing., Gesch.Dir. AG. Gebr. Bromley
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Бромлей Владимир (Георгиевич)

Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Глушицкая (Бромлей) Софья Егоровна

Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Бромлей Александр Егорович

Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна

Смерть
15.06.1945

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