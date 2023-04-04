Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1859
Дата смерти15.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ing., Gesch.Dir. AG. Gebr. Bromley
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1885
Сын: Бромлей Владимир (Георгиевич)
Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Глушицкая (Бромлей) Софья Егоровна
Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Бромлей Александр Егорович
Мать ребёнка: Бромлей (Завадовская) Софья Михайловна
Смерть
15.06.1945