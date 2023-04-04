Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бромлей) Наталья (Иоганна) Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Адамова (Бромлей) Мария Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1859
Сын: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Бромлей) Вера Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бромлей Владимир Эдуардович
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Бромлей) Елена Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1884
Дочь: (Бромлей) Юлия Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Смерть
Неизвестно