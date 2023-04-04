Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бромлей) Наталья (Иоганна) Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Адамова (Бромлей) Мария Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1859

Сын: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Бромлей) Вера Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бромлей Владимир Эдуардович

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Бромлей) Елена Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1884

Дочь: (Бромлей) Юлия Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Смерть
Неизвестно

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