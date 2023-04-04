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(Бромлей) Наталья (Иоганна) Эдуардовна
(Бромлей) Наталья (Иоганна) Эдуардовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бромлей Эдуард Иванович
1828 г.р.
Мать
Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бромлей Эдуард Иванович
Мать:
Бромлей Эльвира (Женни) Федоровна
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