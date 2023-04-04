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Бромлей Эдуард Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1828

Дата смерти

22.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бромлей) Наталья (Иоганна) Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец, промышленник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Адамова (Бромлей) Мария Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Рождение ребёнка
23.05.1859

Сын: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Бромлей) Вера Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бромлей Владимир Эдуардович

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Бромлей) Елена Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Рождение ребёнка
13.04.1884

Дочь: (Бромлей) Юлия Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Смерть
22.12.1898
Березки, Подольский уезд, Московская губерния

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