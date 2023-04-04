Бромлей Эдуард Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1828
Дата смерти22.12.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец, промышленник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Адамова (Бромлей) Мария Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
Рождение ребёнка
23.05.1859
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Бромлей) Вера Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бромлей Владимир Эдуардович
Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Бромлей) Елена Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
Рождение ребёнка
13.04.1884
Дочь: (Бромлей) Юлия Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна
Смерть
22.12.1898
Березки, Подольский уезд, Московская губерния