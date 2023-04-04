Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
с 1894 в купечестве, промышленник
Рождение ребёнка
?.08.1883
Дочь: Кардашова (Bromley Бромлей) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Грушевская (Бромлей) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Бромлей) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
06.04.1894
Дочь: Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бромлей Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Смерть
Около 1929