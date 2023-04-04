Бромлей Николай (Карл) Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБромлей Николай (Карл) Эдуардович

Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: Бромлей (Фридерихс) Эльвира (Женни) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
с 1894 в купечестве, промышленник
Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Кардашова (Bromley Бромлей) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Грушевская (Бромлей) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Бромлей) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
06.04.1894

Дочь: Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бромлей Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Смерть
Около 1929

Мы используем куки для улучшения работы сайта.