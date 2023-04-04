Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шервуд Владимир Осипович

Мать: Шервуд Лидия Амалия

Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Кардашова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Сушкевич-Бромлей Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Грушевская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
06.04.1894

Дочь: Блаженова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бромлей Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Работа или профессия
Неизвестно
жена пот. поч. гр.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1945
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1945
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