Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1865

умерла 1945

Отец
Шервуд Владимир Осипович18.08.1832 г.р.
Мать
Шервуд (Шумахер) Лидия Амалия18.08.1834 г.р.
Супруги
Бромлей Николай (Карл) Эдуардович1862 г.р.
Дети
Кардашова (Bromley Бромлей) Вера Николаевна?.08.1883 г.р.
Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна17.03.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шервуд Владимир Осипович

Мать: Шервуд (Шумахер) Лидия Амалия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Работа или профессия
Неизвестно

жена пот. поч. гр.

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Кардашова (Bromley Бромлей) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Грушевская (Бромлей) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Бромлей) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
06.04.1894

Дочь: Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бромлей Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Смерть
1945

Похороны
1945
Москва, город федерального значения Москва

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