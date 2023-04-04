Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
женский, родилась 1865
умерла 1945
ОтецШервуд Владимир Осипович18.08.1832 г.р.
МатьШервуд (Шумахер) Лидия Амалия18.08.1834 г.р.
Супруги
Бромлей Николай (Карл) Эдуардович1862 г.р.
Дети
Кардашова (Bromley Бромлей) Вера Николаевна?.08.1883 г.р.
Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна17.03.1884 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1883
Дочь: Кардашова (Bromley Бромлей) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Грушевская (Бромлей) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Бромлей) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
06.04.1894
Дочь: Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бромлей Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Смерть
1945
Похороны
1945