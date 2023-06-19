Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1884
Дата смерти25.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884
Крещение
21.03.1884
ц. Ризоположенская близ Донского монастыря
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Сушкевич Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Вильборг ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вильборг ?
Работа или профессия
Неизвестно
Актриса, режиссер, драматург, поэтесса, прозаик
Образование
Неизвестно
Музыкально-драматическое училище при Московском филармоническом обществе
Образование
Неизвестно
4-я московская гимназия
Смерть
25.05.1966
Похороны
Неизвестно