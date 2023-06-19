Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкевич-Бромлей (Бромлей) Надежда Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1884

Дата смерти

25.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884

Отец: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать: Бромлей Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
21.03.1884
ц. Ризоположенская близ Донского монастыря
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бромлей-Сушкевич Виктор

Отец ребёнка: Сушкевич Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушкевич Борис Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Вильборг ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильборг ?

Работа или профессия
Неизвестно
Актриса, режиссер, драматург, поэтесса, прозаик
Образование
Неизвестно
Музыкально-драматическое училище при Московском филармоническом обществе
Образование
Неизвестно
4-я московская гимназия
Смерть
25.05.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург