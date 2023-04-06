Сушкевич Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.02.1887
Дата смерти10.07.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Сушкевич-Бромлей Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актёр, режиссёр, педагог
Смерть
10.07.1946
Похороны
Неизвестно
на Литераторских мостках