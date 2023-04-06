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Сушкевич Борис Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.02.1887

Дата смерти

10.07.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бромлей-Сушкевич Виктор

Мать ребёнка: Сушкевич-Бромлей Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкевич-Бромлей Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
актёр, режиссёр, педагог
Смерть
10.07.1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
на Литераторских мостках
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