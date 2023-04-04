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(Бромлей) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Бромлей Юлиан Владимирович

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Владимир Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Актриса МХАТа, ленинградского Нового театра
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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