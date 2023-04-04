Завадовский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.1878
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тиль Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бромлей Софья Михайловна
Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завадовский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1878
Москва, город федерального значения Москва