Завадовский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадовский Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тиль Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бромлей Софья Михайловна

Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завадовский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Завадовская Екатерина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадовская Екатерина Иосифовна

Смерть
01.07.1878
Москва, город федерального значения Москва
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