Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Место рождения

London, Greater London, England, United Kingdom

Дата рождения

10.02.1800

Дата смерти

06.12.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1800

Отец: Шервуд Василий Яковлевич

Мать: Шервуд (Feltham Фелтхем) Марта Фоминишна

Бракосочетание
16.01.1825

Жена: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Супруг(-а): Елизавета Николаевна Шервуд (Кошелевская)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шервуд Николай Осипович

Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Шервуд) Софья Осиповна

Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1832

Сын: Шервуд Владимир Осипович

Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Завадовская (Шервуд) Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Смерть
06.12.1838

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