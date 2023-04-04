Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Место рожденияLondon, Greater London, England, United Kingdom
Дата рождения10.02.1800
Дата смерти06.12.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1800
Бракосочетание
16.01.1825
Супруг(-а): Елизавета Николаевна Шервуд (Кошелевская)
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Шервуд) Софья Осиповна
Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1832
Мать ребёнка: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Смерть
06.12.1838