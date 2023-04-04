(Иванова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова) Екатерина Ивановна

(Иванова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

05.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кошелевская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кошелевский Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кошелевский Николай Степанович

Смерть
05.01.1852

Мы используем куки для улучшения работы сайта.