(Иванова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти05.01.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кошелевская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кошелевский Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шервуд (Кошелевская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кошелевский Николай Степанович
Смерть
05.01.1852