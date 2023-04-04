Ганешина (Шервуд) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганешина (Шервуд) Лидия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шервуд Владимир Осипович

Мать: Шервуд Лидия Амалия

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