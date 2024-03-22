Фаворский Андрей
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1924
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
15.03.1886
Сын: Фаворский Владимир
Мать ребёнка: Фаворская Ольга Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаворская Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1924