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Фаворский Андрей

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Место рождения

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Фаворский (епифанов) Евграф Андреевич

Мать: Фаворская Мария Григорьевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Фаворский Владимир

Мать ребёнка: Фаворская Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаворская Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаворская Ольга Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1924
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