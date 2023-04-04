Фаворский (Епифанов) Евграф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаворский (Епифанов) Евграф Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фаворский Андрей

Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прилежаева Еннафа Евграфовна

Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фаворский Александр Евграфович

Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1860

Сын: Фаворский Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тищенко Елизавета Евграфовна

Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна

Смерть
1876