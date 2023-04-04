Фаворский (Епифанов) Евграф Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фаворский Андрей
Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прилежаева Еннафа Евграфовна
Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фаворский Александр Евграфович
Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1860
Сын: Фаворский Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тищенко Елизавета Евграфовна
Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаворская Мария Григорьевна
Смерть
1876