Дервиз Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1859
Дата смерти13.04.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1859
Отец: Дервиз Дмитрий Григорьевич
Мать: (Ларионова) Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Фаворская (Дервиз) Мария
Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда
Рождение ребёнка
15.01.1889
Дочь: (Дервиз) Елена
Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дервиз Дмитрий
Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда
Рождение ребёнка
03.12.1901
Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда
Смерть
13.04.1937
Москва, город федерального значения Москва