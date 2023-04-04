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Дервиз Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1859

Дата смерти

13.04.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1859

Отец: Дервиз Дмитрий Григорьевич

Мать: (Ларионова) Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дервиз (Симонович) Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Фаворская (Дервиз) Мария

Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда

Рождение ребёнка
15.01.1889

Дочь: (Дервиз) Елена

Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дервиз Дмитрий

Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда

Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: фон Дервиз-Дервиз Андрей

Мать ребёнка: Дервиз (Симонович) Надежда

Смерть
13.04.1937
Москва, город федерального значения Москва

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