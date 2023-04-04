Дервиз Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Дервиз Владимир
Мать: Дервиз Надежда
Бракосочетание
17.09.1916
Супруг(-а): Анна Николаевна Дервиз (Чехова)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Фон Дервиз Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дервиз Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Фон Дервиз Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
археолог
Смерть
1919
Похороны
Неизвестно