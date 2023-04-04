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Дервиз Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Дервиз Владимир

Мать: Дервиз Надежда

Бракосочетание
17.09.1916

Жена: Фон Дервиз Анна Николаевна

Супруг(-а): Анна Николаевна Дервиз (Чехова)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Фон Дервиз Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дервиз Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Фон Дервиз Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
археолог
Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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