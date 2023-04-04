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фон Дервиз (Чехова) Анна Николаевна

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

03.01.1894

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Психиатр
Бракосочетание
17.09.1916

Муж: Дервиз Дмитрий

Супруг(-а): Анна Николаевна Дервиз (Чехова)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Дервиз) Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Дервиз Дмитрий

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дервиз Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Дервиз Дмитрий

Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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