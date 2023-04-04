фон Дервиз (Чехова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1894
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Психиатр
Бракосочетание
17.09.1916
Муж: Дервиз Дмитрий
Супруг(-а): Анна Николаевна Дервиз (Чехова)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Дервиз) Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Дервиз Дмитрий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дервиз Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Дервиз Дмитрий
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно