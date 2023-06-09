Дервиз Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1829
Дата смерти28.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1829
Отец: Дервиз Григорий Иванович
Мать: Дервиз Варвара
Рождение ребёнка
22.02.1858
Дочь: Руднева Варвара
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
09.05.1859
Сын: Дервиз Владимир
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
13.07.1860
Сын: Дервиз Борис
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
07.11.1862
Сын: Дервиз Георгий
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
13.02.1865
Сын: Дервиз Лев
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
02.10.1868
Сын: Дервиз Андрей
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
22.02.1870
Сын: Дервиз Валериан
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
27.08.1873
Сын: Дервиз Александр
Мать ребёнка: Стефанида
Бракосочетание
1905
Жена: София Жозефина
Бракосочетание
1905
Жена: Стефанида
Супруг(-а): София Викторовна Дервиз (Эбер)
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник. Один из авторов Судебной реформы 1864 года.
Смерть
28.03.1916