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Дервиз Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

08.12.1829

Дата смерти

28.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1829

Отец: Дервиз Григорий Иванович

Мать: Дервиз Варвара

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
22.02.1858

Дочь: Руднева Варвара

Мать ребёнка: Стефанида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1859

Сын: Дервиз Владимир

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
13.07.1860

Сын: Дервиз Борис

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
07.11.1862

Сын: Дервиз Георгий

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Дервиз Лев

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
02.10.1868

Сын: Дервиз Андрей

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
22.02.1870

Сын: Дервиз Валериан

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
27.08.1873

Сын: Дервиз Александр

Мать ребёнка: Стефанида

Бракосочетание
1905

Жена: София Жозефина

Бракосочетание
1905

Жена: Стефанида

Супруг(-а): София Викторовна Дервиз (Эбер)
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник. Один из авторов Судебной реформы 1864 года.
Смерть
28.03.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург