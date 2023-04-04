Руднева (Дервиз) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Дервиз) Варвара

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.02.1858

Дата смерти

23.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1858

Отец: Дервиз Дмитрий Григорьевич

Мать: (Ларионова) Стефанида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Руднев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Дмитрий

Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Руднев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Руднев Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1890

Дочь: (Руднева) Стефанида

Отец ребёнка: Руднев Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.01.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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