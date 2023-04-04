Руднева (Дервиз) Варвара
Место рождения
Дата рождения22.02.1858
Дата смерти23.01.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1858
Отец: Дервиз Дмитрий Григорьевич
Мать: (Ларионова) Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руднев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Руднев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руднев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.03.1878
Отец ребёнка: Руднев Дмитрий
Рождение ребёнка
07.03.1890
Дочь: (Руднева) Стефанида
Отец ребёнка: Руднев Дмитрий
Смерть
23.01.1943