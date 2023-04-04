(Руднева) Стефанида
Место рождения
Дата рождения07.03.1890
Дата смерти25.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1890
Отец: Руднев Дмитрий
Мать: Руднева (Дервиз) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
советский музыкальный педагог и хореограф. Основатель и художественный руководитель студии музыкального движения «Гептахор» в Петрограде
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: ?
Смерть
25.08.1989
Москва, город федерального значения Москва