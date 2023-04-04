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(Руднева) Стефанида

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.03.1890

Дата смерти

25.08.1989

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1890

Отец: Руднев Дмитрий

Мать: Руднева (Дервиз) Варвара

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
советский музыкальный педагог и хореограф. Основатель и художественный руководитель студии музыкального движения «Гептахор» в Петрограде
Рождение ребёнка
1923

Сын: Руднев Никон Вульфович

Отец ребёнка: ?

Смерть
25.08.1989
Москва, город федерального значения Москва

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