Руднев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Руднев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руднев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Руднева (Дервиз) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руднева (Дервиз) Варвара
Рождение ребёнка
01.03.1878
Мать ребёнка: Руднева (Дервиз) Варвара
Рождение ребёнка
07.03.1890
Дочь: (Руднева) Стефанида
Мать ребёнка: Руднева (Дервиз) Варвара
Смерть
1894