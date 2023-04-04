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Руднев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Руднев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Руднева (Дервиз) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева (Дервиз) Варвара

Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Руднев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Руднева (Дервиз) Варвара

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1890

Дочь: (Руднева) Стефанида

Мать ребёнка: Руднева (Дервиз) Варвара

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1894

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