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Руднев Никон Вульфович
Руднев Никон Вульфович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1982
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
(Руднева) Стефанида
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
?
Мать:
Стефанида
Смерть
1982
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