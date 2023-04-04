Руднев Никон Вульфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднев Никон Вульфович

Руднев Никон Вульфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: ?

Мать: Стефанида

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close