Дервиз Валериан
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1870
Дата смерти02.11.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1870
Отец: Дервиз Дмитрий Григорьевич
Мать: Стефанида
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Дервиз Георгий Валерианович
Мать ребёнка: Дервиз Аделаида
Рождение ребёнка
23.07.1898
Сын: Дервиз Григорий Валерианович
Мать ребёнка: Дервиз Аделаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дервиз Аделаида
Смерть
02.11.1917
Москва, город федерального значения Москва