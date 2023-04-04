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Дервиз Валериан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1870

Дата смерти

02.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1870

Отец: Дервиз Дмитрий Григорьевич

Мать: Стефанида

Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Дервиз Георгий Валерианович

Мать ребёнка: Дервиз Аделаида

Красная Новь, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Дервиз Григорий Валерианович

Мать ребёнка: Дервиз Аделаида

Красная Новь, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дервиз Аделаида

Смерть
02.11.1917
Москва, город федерального значения Москва
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