Дервиз Георгий Валерианович
Место рождения
Дата рождения06.02.1897
Дата смерти30.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1897
Отец: Дервиз Валериан
Мать: Дервиз Аделаида
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Дервиз-Соколова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Дервиз Елена Константиновна
Рождение ребёнка
06.03.1930
Сын: Дервиз Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Дервиз Елена Константиновна
Смерть
30.07.1980