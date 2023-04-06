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Дервиз Георгий Валерианович

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Место рождения

Красная Новь, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.02.1897

Дата смерти

30.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1897

Отец: Дервиз Валериан

Мать: Дервиз Аделаида

Красная Новь, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Дервиз-Соколова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Дервиз Елена Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1930

Сын: Дервиз Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Дервиз Елена Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.07.1980
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