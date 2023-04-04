Дервиз (Соколова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дервиз (Соколова) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Дервиз-Соколова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Дервиз Георгий Валерианович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1930

Сын: Дервиз Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Дервиз Георгий Валерианович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Медик
Смерть
1981
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