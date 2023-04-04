Дервиз (Соколова) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Дервиз-Соколова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Дервиз Георгий Валерианович
Рождение ребёнка
06.03.1930
Сын: Дервиз Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Дервиз Георгий Валерианович
Работа или профессия
Неизвестно
Медик
Смерть
1981