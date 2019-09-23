Дервиз Григорий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДервиз Григорий Георгиевич

Дервиз Григорий Георгиевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.03.1930

Дата смерти

23.09.2019

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1930

Отец: Дервиз Георгий Валерианович

Мать: Дервиз Елена Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дервиз Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
03.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дервиз Ирина Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Дервиз Ирина Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дервиз Ирина Игоревна

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
23.09.2019
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
26.09.2019
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close