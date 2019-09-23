Дервиз Григорий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1930
Дата смерти23.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1930
Рождение ребёнка
До 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дервиз Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
03.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дервиз Ирина Игоревна
Развод
Неизвестно
Жена: Дервиз Ирина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дервиз Ирина Игоревна
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
23.09.2019
Похороны
26.09.2019