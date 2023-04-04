Дервиз (Макеева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1798
Дата смерти02.04.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1798
Отец: Макеев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (фон Дервиз фон дер Визе) Надежда
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственная дворянка, жена действительного статского советника и кавалера, директора Гатчинского сиротского института
Рождение ребёнка
13.01.1826
Сын: Дервиз Павел
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1827
Дочь: Левкович (Дервиз) Елена
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1829
Сын: Дервиз Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.10.1832
Сын: Дервиз Михаил
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1837
Сын: фон Дервиз Николай
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1839
Сын: Дервиз Иван
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович
Смерть
02.04.1848
Похороны
Неизвестно