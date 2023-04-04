Дервиз (Макеева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дервиз (Макеева) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1798

Дата смерти

02.04.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1798

Отец: Макеев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (фон Дервиз фон дер Визе) Надежда

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Потомственная дворянка, жена действительного статского советника и кавалера, директора Гатчинского сиротского института
Рождение ребёнка
13.01.1826

Сын: Дервиз Павел

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1827

Дочь: Левкович (Дервиз) Елена

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1829

Сын: Дервиз Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.10.1832

Сын: Дервиз Михаил

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1837

Сын: фон Дервиз Николай

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.02.1839

Сын: Дервиз Иван

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Иванович

Смерть
02.04.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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