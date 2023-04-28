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Дервиз Павел

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Место рождения

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.01.1826

Дата смерти

02.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1826

Отец: Дервиз Григорий Иванович

Мать: Дервиз Варвара

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.01.1850

Жена: Дервиз Вера

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Павел Григорьевич фон Дервиз
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дервиз Григорий

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дервиз Владимир

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Рождение ребёнка
17.06.1857

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Frankfurt, Darmstadt, Hesse, Germany
Рождение ребёнка
27.05.1863

Сын: Дервиз Сергей

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Ницца
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Рождение ребёнка
1868

Сын: Дервиз Андрей

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Луговой (дервиз) Павел

Мать ребёнка: Дервиз Вера

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель и меценат, действительный статский советник.
Работа или профессия
Неизвестно
прокурор кассационного департамента Сената и член Государственного совета
Смерть
02.06.1881
Bonn, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany
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