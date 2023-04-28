Дервиз Павел
Место рождения
Дата рождения13.01.1826
Дата смерти02.06.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1826
Отец: Дервиз Григорий Иванович
Мать: Дервиз Варвара
Бракосочетание
29.01.1850
Жена: Дервиз Вера
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Павел Григорьевич фон Дервиз
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дервиз Григорий
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дервиз Владимир
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Рождение ребёнка
17.06.1857
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Frankfurt, Darmstadt, Hesse, Germany
Рождение ребёнка
27.05.1863
Сын: Дервиз Сергей
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Ницца
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дервиз Андрей
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Рождение ребёнка
04.04.1870
Мать ребёнка: Дервиз Вера
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель и меценат, действительный статский советник.
Работа или профессия
Неизвестно
прокурор кассационного департамента Сената и член Государственного совета
Смерть
02.06.1881
Bonn, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany