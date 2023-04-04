Луговой (Дервиз) Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1870
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1870
Отец: Дервиз Павел
Мать: Дервиз (Тиц) Вера
Работа или профессия
Неизвестно
коннозаводчик, c 1928 г. работал учителем в школе посёлка Максатиха
Рождение ребёнка
02.01.1892
Сын: фон Дервиз Владимир Павлович
Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна
Бракосочетание
09.05.1894
Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
13.02.1895
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: (фон Дервиз) Варвара Павловна
Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дервиз Павел
Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Казакевич Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1900
Сын: Казакевич Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна
Развод
22.03.1906
Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
04.04.1906
Дочь: Самошкина (Дервиз) Александра
Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Казакевич) Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна
Смерть
1943