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Луговой (Дервиз) Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1870

Отец: Дервиз Павел

Мать: Дервиз (Тиц) Вера

Работа или профессия
Неизвестно
коннозаводчик, c 1928 г. работал учителем в школе посёлка Максатиха
Рождение ребёнка
02.01.1892

Сын: фон Дервиз Владимир Павлович

Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

Бракосочетание
09.05.1894

Жена: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Барановская (фон Дервиз) Любовь Павловна

Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: (фон Дервиз) Варвара Павловна

Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Дервиз Павел

Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Казакевич Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1900

Сын: Казакевич Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

Развод
22.03.1906

Жена: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
04.04.1906

Дочь: Самошкина (Дервиз) Александра

Мать ребёнка: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Казакевич) Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

Смерть
1943

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