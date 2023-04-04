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(Казакевич) Мария Евгеньевна
(Казакевич) Мария Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Луговой (дервиз) Павел
1870 г.р.
Мать
Казакевич (Иванова) Юлия Петровна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Луговой (дервиз) Павел
Мать:
Казакевич Юлия Петровна
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