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(Казакевич) Мария Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Луговой (дервиз) Павел

Мать: Казакевич Юлия Петровна