Казакевич (Иванова) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Иванова) Юлия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1874

Отец: Иванов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1892

Сын: Фон Дервиз Владимир Павлович

Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел

Флоренция
Бракосочетание
09.05.1894

Муж: Луговой (дервиз) Павел

Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Казакевич Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1900

Сын: Казакевич Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел

Развод
22.03.1906

Муж: Луговой (дервиз) Павел

Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Евгений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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