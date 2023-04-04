Казакевич (Иванова) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1874
Отец: Иванов Петр
Рождение ребёнка
02.01.1892
Сын: Фон Дервиз Владимир Павлович
Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел
Флоренция
Бракосочетание
09.05.1894
Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Казакевич Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1900
Сын: Казакевич Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел
Развод
22.03.1906
Супруг(-а): Любовь Александровна фон Дервиз (Данилова)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Луговой (дервиз) Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно