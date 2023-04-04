Дервиз Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
искусствовед, заведовал Особой кладовой Эрмитажа
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Татарникова (Дервиз фон Дервиз) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна
Смерть
1942