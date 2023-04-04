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Дервиз Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Луговой (Дервиз) Павел

Мать: фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дервиз (Принтц) Наталья Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
искусствовед, заведовал Особой кладовой Эрмитажа
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Татарникова (Дервиз фон Дервиз) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна

Смерть
1942

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