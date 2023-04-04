Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДервиз (Принтц) Мария Сергеевна

Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна

Место рождения

Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

21.07.1906

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Татарникова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дервиз Павел

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close