Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна
женский, родилась 21.07.1906, Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
умерла 1942
Супруги
Дервиз Павел1897 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Татарникова (Дервиз фон Дервиз) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Смерть
1942