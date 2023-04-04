Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна
Место рожденияZelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рождения21.07.1906
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Татарникова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дервиз Павел
Смерть
1942