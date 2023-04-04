Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна 21.07.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Дервиз (Принтц) Мария Сергеевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 21.07.1906, Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

умерла 1942

Супруги
Дервиз Павел1897 г.р.
Дети
Татарникова (Дервиз фон Дервиз) Ирина Павловна1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Татарникова (Дервиз фон Дервиз) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Смерть
1942

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