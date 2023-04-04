фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Барановская (фон Дервиз) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел

Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: (фон Дервиз) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел

Рождение ребёнка
1897

Сын: Дервиз Павел

Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел

Рождение ребёнка
04.04.1906

Дочь: Самошкина (Дервиз) Александра

Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел

Смерть
1942

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