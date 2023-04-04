фон Дервиз (Данилова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1895
Дочь: Барановская (фон Дервиз) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: (фон Дервиз) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дервиз Павел
Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел
Рождение ребёнка
04.04.1906
Дочь: Самошкина (Дервиз) Александра
Отец ребёнка: Луговой (Дервиз) Павел
Смерть
1942