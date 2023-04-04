Дервиз (Тиц) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДервиз (Тиц) Вера

Дервиз (Тиц) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

25.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Николай

Мать: Тиц Александра Поликарповна

Бракосочетание
29.01.1850

Муж: Дервиз Павел

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Павел Григорьевич фон Дервиз
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дервиз Григорий

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дервиз Владимир

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
17.06.1857

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Frankfurt, Darmstadt, Hesse, Germany
Рождение ребёнка
27.05.1863

Сын: Дервиз Сергей

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Ницца
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
1868

Сын: Дервиз Андрей

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Луговой (дервиз) Павел

Отец ребёнка: Дервиз Павел

Смерть
25.02.1903
Ницца
Похороны
06.03.1903
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close