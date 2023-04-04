Дервиз (Тиц) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти25.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Николай
Бракосочетание
29.01.1850
Муж: Дервиз Павел
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Павел Григорьевич фон Дервиз
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дервиз Григорий
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дервиз Владимир
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
17.06.1857
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Frankfurt, Darmstadt, Hesse, Germany
Рождение ребёнка
27.05.1863
Сын: Дервиз Сергей
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Ницца
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дервиз Андрей
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Рождение ребёнка
04.04.1870
Отец ребёнка: Дервиз Павел
Смерть
25.02.1903
Ницца
Похороны
06.03.1903
Москва, город федерального значения Москва