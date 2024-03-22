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Симонович Николай

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1863

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Симонович Яков

Мать: Симонович Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Симонович Мария

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
ученый химик, бактериолог
Смерть
1958
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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