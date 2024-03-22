Симонович Николай
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Симонович Яков
Мать: Симонович Аделаида
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Симонович Мария
Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
ученый химик, бактериолог
Смерть
1958
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край