Симонович-Ефимова (Симонович) Нина
Место рождения
Дата рождения21.01.1877
Дата смерти24.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1877
Отец: Симонович Яков
Мать: Симонович Аделаида
Образование
По 1900
Строгановское училище
Образование
По 1911
МУЖВЗ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
24.02.1978
Москва, город федерального значения Москва