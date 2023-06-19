Симонович-Ефимова (Симонович) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонович-Ефимова (Симонович) Нина

Симонович-Ефимова (Симонович) Нина

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.01.1877

Дата смерти

24.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1877

Отец: Симонович Яков

Мать: Симонович Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
По 1900
Строгановское училище
Образование
По 1911
МУЖВЗ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Адриан Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Иван Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
24.02.1978
Москва, город федерального значения Москва